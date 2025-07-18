Российские банки, нефть и "Северный поток": что затронет 18 пакет санкций ЕС

Страны-члены ЕС договорились ввести новый санкций против России. Он включает сниженный потолок цен на российскую нефть и ряд новых финансовых и торговых мер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Пакет мер, ставший 18-м для блока после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, предусматривает отключение еще 22 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций.
Ключевым элементом пакета, одобренного послами ЕС, является новый динамический механизм ограничения цен на нефть, который установит потолок на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти.
По данным дипломатических источников, это означает, что цена теперь будет снижена с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые шесть месяцев для адаптации к изменениям рыночных цен.
Новый пакет добавляет 105 новых позиций в списке судов так называемого российского "теневого флота", который Москва использовала для обхода ценового ограничения. Теперь число запрещенных судов превышает 400.
Пакет санкций также включает новый запрет на транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые не эксплуатируются с 2022 года, чтобы предотвратить техническое обслуживание, эксплуатацию или любое будущее использование этих трубопроводов.
Новые санкции еще больше ограничивают доступ Москвы к технологиям двойного назначения, поскольку в список добавлено 26 новых организаций, осуществляющих поставки для российского военно-промышленного комплекса.
По данным дипломатических источников, в их число входят 11 компаний из третьих стран: семь из Китая, в том числе три в Гонконге и четыре в Турции.
Пакет также предусматривает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании ПАО "Роснефть", также попал в черный список.
Как отмечает Bloomberg, Европа импортирует топливо из Индии, а эта азиатская страна закупает большие объемы российской нефти, поэтому важно понимать, как будут применяться и контролироваться ограничения.
Напомним, 18 июля страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Прорыв произошел после того, как Словакия в последнюю минуту сняла свое вето на одобрение 18-го пакета санкций.
Цены на нефть выросли менее чем на 1% после того, как ЕС принял решение снизить потолок на российскую сырую нефть до 47,60 долларов за баррель.
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