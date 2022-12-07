Російські атаки пошкодили в Україні 350 газових об'єктів, - голова "Нафтогазу"

"Ми всі розуміємо, що енергія - це ще одна зброя... і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", - повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку

Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

"У нас розпочався опалювальний сезон - ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію", - додав голова "Нафтогазу".

Чернишов, призначений на цю посаду на початку листопада, сказав, що одним із його пріоритетів є уникнення дефолту "Нафтогазу".