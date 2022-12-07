Российские атаки повредили в Украине 350 газовых объектов, - глава "Нафтогаза"

"Мы все понимаем, что энергия - это еще одно оружие… и мы подверглись серьезному обстрелу российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, а также пострадала инфраструктура добычи газа",- сообщил он на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития

Чернышов сказал, что потеря мощностей по добыче газа оценивается в 700 млн долларов.

"У нас начался отопительный сезон - мы думаем, что он будет самым тяжелым за всю историю", - добавил глава "Нафтогаза".

Чернышов, назначенный на эту должность в начале ноября, сказал, что одним из его приоритетов является избежание дефолта "Нафтогаза".