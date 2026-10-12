Російські активи і не лише: Сибіга розповів, як Україна буде закривати дірки в бюджеті

Україна шукає додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту й опрацьовує кілька рішень із партнерами. Серед них - російські активи та кредит ЄС.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Украни Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, зараз фінансування є однією з головних проблем для України. Покрити поточний дефіцит бюджету без допомоги міжнародних партнерів не вдасться.

"Я не можу бути голослівним. Я повинен спиратися на факти. Ми працюємо з партнерами. У нас є розуміння потенційних рішень. Тому давайте дочекаємося цих рішень", - зазначив міністр.

Він пояснив, що дипломатична робота безпосередньо пов'язана з підтримкою фінансової стабільності країни. За дорученням президента Україна вже веде переговори з партнерами та опрацьовує кілька механізмів залучення додаткових ресурсів.

Як Україна планує покривати дефіцит бюджету

Першим і, на думку Сибіги, найбільш справедливим варіантом є використання заморожених російських активів. Міністр вважає, що цей механізм міг би забезпечити фінансування України без значного додаткового навантаження на країн-партнерів.

Другий напрям - розширення кола учасників кредитної програми Євросоюзу Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро. Київ пропонує залучити до неї країни, які не входять до ЄС, зокрема Велику Британію та Канаду. Це дозволило б отримати додаткові кошти для підтримки України.

Також Київ розраховує на реалізацію зобов'язань, які держави озвучили під час саміту НАТО в Анкарі. Йдеться про допомогу для підтримки українського оборонного бюджету. За словами Сибіги, важливо, щоб відповідні домовленості були остаточно узгоджені до кінця року.

Ще одним потенційним джерелом фінансування міністр назвав європейську програму SAFE. За його словами, у її межах є близько 20 млрд євро, які європейська сторона не використала або використала не повністю.

"Є двосторонні треки, за якими ми працюємо з деякими країнами щодо підтримки і прийняття відповідних рішень для фінансової стабільності чи покриття бюджету. І тут теж ми маємо певний прогрес, я вважаю", - додав Сибіга.

За його словами, робота над залученням коштів триває постійно: проводяться наради, визначаються конкретні завдання та відповідальні за пошук фінансування.

"Наради проводяться премʼєр-міністром Сергієм Корецьким практично щоденно, постійно, визначені завдання, визначені конкретні люди, відповідальні за залучення цих коштів", - підсумував міністр.