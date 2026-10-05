Зеленський назвав суму дефіциту держбюджету та пояснив, де знайдуть гроші

Україні наразі необхідно знайти близько 4 млрд доларів для покриття дефіциту та фінансування нагальних потреб держави. У Мінфіні вже є розуміння, де можна знайти 3 мільярди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Де знайдуть гроші

За словами глави держави, Україна вже знайшла формат, який дозволяє покрити більшу частину раніше визначеного фінансового дефіциту. Йдеться, зокрема, про збільшення двосторонньої підтримки та домовленості з Європейським Союзом.

"Ми знайшли формат максимальний. Десь це двостороння підтримка, яка збільшилась, а десь це домовленості з Європейським Союзом. Ми розуміємо, як закрити, бо у нас є деякий челендж зараз, десь 4 млрд доларів, які нам потрібні зараз. Вони нам потрібні дуже. Поки що цей дефіцит ми не закрили", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Мінфін уже знає, де можна знайти близько 3 млрд доларів із необхідних 4 млрд. Однак остаточно закрити цей дефіцит наразі ще не вдалося.

Кредит на12 млрд доларів

За словами Зеленського, окремим питанням залишається кредит у розмірі 12 млрд доларів, який Україна має отримати наступного року. Президент заявив, що наразі є політична воля для того, щоб наблизити отримання цих коштів.

"Тобто зараз технічно треба наблизити 12 млрд, робити все для цього і знайти 4. Ну, тобто це набагато менша проблема, ніж та, що була, ну прям набагато", - наголосив глава держави.

Таким чином, за словами президента, українська влада нині працює одночасно за двома напрямами: намагається знайти близько 4 млрд доларів для покриття поточного дефіциту та прискорити отримання кредитних коштів, запланованих на наступний рік.