Российские активы и не только: Сибига рассказал, как Украина будет закрывать дыры в бюджете

Украина ищет дополнительные средства для покрытия бюджетного дефицита и разрабатывает несколько решений с партнерами. Среди них – российские активы и кредит ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД, сейчас финансирование - одна из главных проблем для Украины. Покрыть текущий дефицит бюджета без помощи международных партнеров не получится.

"Я не могу быть голословным. Я должен опираться на факты. Мы работаем с партнерами. У нас есть понимание потенциальных решений. Поэтому давайте дождемся этих решений", - отметил министр.

Он пояснил, что дипломатическая работа напрямую связана с поддержкой финансовой стабильности страны. По поручению президента, Украина уже ведет переговоры с партнерами и прорабатывает несколько механизмов привлечения дополнительных ресурсов.

Как Украина планирует покрывать дефицит бюджета

Первым и, по мнению Сибиги, наиболее справедливым вариантом является использование замороженных российских активов. Министр считает, что этот механизм мог бы обеспечить финансирование Украины без значительной дополнительной нагрузки на страны-партнеры.

Второе направление – расширение круга участников кредитной программы Евросоюза Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро. Киев предлагает вовлечь в нее страны, не входящие в ЕС, в частности Великобританию и Канаду. Это позволило получить дополнительные средства для поддержки Украины.

Также Киев рассчитывает на реализацию обязательств, озвученных государствами во время саммита НАТО в Анкаре. Речь идет о помощи для поддержки украинского оборонного бюджета. По словам Сибиги, важно, чтобы соответствующие договоренности были окончательно согласованы до конца года.

Еще одним потенциальным источником финансирования Министр назвал европейскую программу SAFE. По его словам, в ее пределах находится около 20 млрд евро, которые европейская сторона не использовала или использовала не полностью.

"Есть двусторонние треки, по которым мы работаем с некоторыми странами по поддержке и принятию соответствующих решений для финансовой стабильности или покрытия бюджета. И здесь тоже мы имеем определенный прогресс, я считаю", - добавил Сибига.

По его словам, работа над привлечением средств продолжается постоянно: проводятся совещания, определяются конкретные задачи и ответственны за поиск финансирования.

"Совещания проводятся премьер-министром Сергеем Корецким практически ежедневно, постоянно, определены задачи, определены конкретные люди, ответственные за привлечение этих средств", - подытожил министр.