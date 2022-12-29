Російські агресори втретє за день ударили ракетами по Харкову

Ще один вибух пролунав у Харкові - вже втретє за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram -канали.

Менше ніж за 10 хвилин прозвучав відбій повітряної тривоги, але все одно варто бути обережними.

Новий вибух пролунав у Харкові після оголошення останньої повітряної тривоги. Росіяни вдарили по місту втретє за день.

Сьогодні РБК-Україна вже повідомляло, що внаслідок ракетного удару по Харкову вдень постраждав об'єкт критичної інфраструктури та працівники. Загинуло двоє чоловіків, з яких один помер по дорозі в лікарню. Третього постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, Росія сьогодні атакувала Харків та область ракетами, зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно С-300. Відомо, що ворог обстріляв критичну інфраструктуру, у Харкові ракети пошкодила енергетичний об'єкт.

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