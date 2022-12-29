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Российские агрессоры третий раз за день ударили ракетами по Харькову

Фото: Харьков ежедневно попадает под массированные ракетные атаки российских оккупантов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Еще один взрыв прогремел в Харькове - уже третий за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Новый взрыв прогремел в Харькове после объявления последней воздушной тревоги. Россияне ударили по городу в третий раз за день.

Меньше чем через 10 минут прозвучал отбой воздушной тревоги, но все равно стоит быть осторожными.

Сегодня РБК-Украина уже сообщало, что в результате ракетного удара по Харькову днем пострадал объект критической инфраструктуры и работники. Погибли двое мужчин, из которых один скончался по дороге в больницу. Третьего пострадавшего госпитализировали.

Напомним, Россия сегодня атаковала Харьков и область ракетами, с афиксированы четыре "прилета", вероятно С-300. Известно, что враг обстрелял критическую инфраструктуру, в Харькове ракеты повредили энергетический объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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