UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 млрд доларів

Фото: Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр екології Руслан Стрілець на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі заявив, що РФ завдала екології України збитків у 35,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, п'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди. Міністерство оцінило збитки за забруднення повітря у близько 25 млрд євро, а ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

"Лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік", - заявив Стрілець.

Міністр додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.

Нагадаємо, що росіяни нашкодили екології Харківської області на майже на 80 млрд гривень.

В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України.

Також повідомлялось, що деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні