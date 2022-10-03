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Российское вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов

Фото: Российское вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр экологии Руслан Стрелец на слушаниях в Парламенте ЕС в Страсбурге заявил, что РФ нанесла экологии Украины ущерб в 35,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой", - говорится в сообщении.

По его словам, пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба. Министерство оценило ущерб за загрязнение воздуха около 25 млрд евро, а еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, причиненного почвам.

"Только за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год", - заявил Стрелец.

Министр добавил, что еще 79 млн тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.

Напомним, что россияне навредили экологии Харьковской области почти на 80 млрд гривен.

В ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины.

Также сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать через два месяца.

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