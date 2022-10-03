Российское вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов

"Миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой", - говорится в сообщении.

По его словам, пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба. Министерство оценило ущерб за загрязнение воздуха около 25 млрд евро, а еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, причиненного почвам.

"Только за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год", - заявил Стрелец.

Министр добавил, что еще 79 млн тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.