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Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 млрд доларів

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Понеділок 03 жовтня 2022 23:07
Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 млрд доларів Фото: Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр екології Руслан Стрілець на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі заявив, що РФ завдала екології України збитків у 35,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, п'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди. Міністерство оцінило збитки за забруднення повітря у близько 25 млрд євро, а ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

"Лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік", - заявив Стрілець.

Міністр додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.

Нагадаємо, що росіяни нашкодили екології Харківської області на майже на 80 млрд гривень.

В ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України.

Також повідомлялось, що деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці.

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