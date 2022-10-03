Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 млрд доларів

Міністр екології Руслан Стрілець на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі заявив, що РФ завдала екології України збитків у 35,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, п'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди. Міністерство оцінило збитки за забруднення повітря у близько 25 млрд євро, а ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

"Лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік", - заявив Стрілець.

Міністр додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.