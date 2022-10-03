ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российское вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 23:07
Российское вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов Фото: Российское вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр экологии Руслан Стрелец на слушаниях в Парламенте ЕС в Страсбурге заявил, что РФ нанесла экологии Украины ущерб в 35,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой", - говорится в сообщении.

По его словам, пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба. Министерство оценило ущерб за загрязнение воздуха около 25 млрд евро, а еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, причиненного почвам.

"Только за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год", - заявил Стрелец.

Министр добавил, что еще 79 млн тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.

Напомним, что россияне навредили экологии Харьковской области почти на 80 млрд гривен.

В ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины.

Также сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать через два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться