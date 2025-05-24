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Російське судно атакували біля Мозамбіку: що відомо про напад

Мозамбік, Субота 24 травня 2025 15:43
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Російське судно атакували біля Мозамбіку: що відомо про напад Ілюстративне фото (t.me nexta live)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Мозамбіку заявив про початок розслідування ймовірного нападу на російське океанографічне судно "Атлантида", який стався 10 травня біля північного узбережжя країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Club of Mozambique.

"На цей час розслідування тривають, і щойно будуть конкретні результати та ми підтвердимо, що насправді сталося, уряд, з повною прозорістю, надасть роз'яснення громадськості та міжнародній спільноті", – заявив речник уряду Іносенсіо Імпісса.

Йдеться про ймовірний напад на російське судно, що підтвердило 16 травня офіційне джерело в посольстві Росії в Мапуту.

За словами джерела, 62-метрове судно, яке проводило морські дослідницькі роботи, поверталося до порту Мапуту, коли близько 15:00 за місцевим часом 10 травня на нього було скоєно напад за понад три милі від узбережжя острова Тамбузі в архіпелазі Кірімбас.

"На нього напали два невідомих судна, які не виходили на контакт із кораблем, але відкрили по ньому вогонь", - пояснило джерело.

Імпісса своєю чергою заявив журналістам, що уряд ще не отримав офіційного повідомлення від посольства Росії щодо інциденту, але додав, що Мозамбік вже розслідує ймовірний напад, заявивши, що він "відданий" безпеці у своїх територіальних водах.

"Сили оборони та безпеки вже уважно стежать за інформацією, що публікується та транслюється через ЗМІ, і розпочали розслідування, щоб з максимальною ретельністю визначити правдивість фактів нападу та обставин", – сказав Імпісса.

Він також уточнив, що Мозамбік ставиться до цієї справи "серйозно та обережно".

Місцеві джерела вже пов'язують цей інцидент з атаками терористичних груп, що діють у цьому регіоні. Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок такого роду.

Інцидент з російським судном

Нагадаємо, що не так давно польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що російський корабель так званого "тіньового флоту" здійснював "підозрілі маневри" поблизу електричного кабелю, який з'єднує Польщу зі Швецією.

До того ж, ГУР Міноборони України повідомило, що нині російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти ітанафтопродуктів.

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