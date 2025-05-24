Российское судно атаковали возле Мозамбика: что известно о нападении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Club of Mozambique .

"В настоящее время расследование продолжается, и как только будут конкретные результаты и мы подтвердим, что на самом деле произошло, правительство, с полной прозрачностью, предоставит разъяснения общественности и международному сообществу", - заявил представитель правительства Иносенсио Имписса.

Речь идет о вероятном нападении на российское судно, что подтвердил 16 мая официальный источник в посольстве России в Мапуту.

По словам источника, 62-метровое судно, проводившее морские исследовательские работы, возвращалось в порт Мапуту, когда около 15:00 по местному времени 10 мая на него было совершено нападение более чем в трех милях от побережья острова Тамбузи в архипелаге Киримбас.

"На него напали два неизвестных судна, которые не выходили на контакт с кораблем, но открыли по нему огонь", - пояснил источник.

Имписса в свою очередь заявил журналистам, что правительство еще не получило официального уведомления от посольства России относительно инцидента, но добавил, что Мозамбик уже расследует возможное нападение, заявив, что он "предан" безопасности в своих территориальных водах.

"Силы обороны и безопасности уже внимательно следят за информацией, публикуемой и транслируемой через СМИ, и начали расследование, чтобы с максимальной тщательностью определить правдивость фактов нападения и обстоятельств", - сказал Имписса.

Он также уточнил, что Мозамбик относится к этому делу "серьезно и осторожно".