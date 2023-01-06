Российское прекращение огня не приведет к миру, - МИД Британии

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли раскритиковал российское заявление о прекращении огня на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Британии.

"36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру. Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и положить конец варварским ударам по мирным жителям", - подчеркнул Клеверли.

Ранее Джо Байден отметил, что США скептически относятся к решению России ввести "рождественское перемирие". Таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.

Напомним, сегодня, 5 января, глава РПЦ патриарх Кирилл предложил ввести "рождественское перемирие" между Украиной и Россией.

После этого Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

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