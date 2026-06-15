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Не "російське озеро": трибунал ООН ухвалив рішення щодо прав України у морях

20:52 15.06.2026 Пн
2 хв
У рішенні суду окреме місце займає міст через Керченську протоку
aimg Валерій Ульяненко
Не "російське озеро": трибунал ООН ухвалив рішення щодо прав України у морях Фото: Міжнародний суд ООН (Getty Images)
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Арбітражний трибунал ООН виніс рішення у справі щодо прав України в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Суд відхилив російські заяви про те, що Азовське море та Керченська протока нібито є виключно "російським озером". Трибунал підтвердив, що це внутрішні води двох держав - України та РФ.

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Рішення також закріплює, що Україна залишається прибережною державою у цих акваторіях і повністю зберігає свої суверенні права. Односторонні та протиправні дії Москви після 2022 року ніяк на цей статус не вплинули.

Порушення при будівництві Кримського мосту

Окремо суд визнав порушення з боку Росії під час зведення мосту через Керченську протоку, а також прокладання підводних енергетичних кабелів та газопроводу.

РФ не провела належної екологічної оцінки цих проєктів і не оприлюднила її результатів. Це є прямим порушенням міжнародних правил щодо захисту морського середовища.

"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що РФ системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", - йдеться у заяві МЗС.

Україна ініціювала цей судовий процес ще 14 вересня 2016 року. Причиною позову стало порушення Росією Конвенції ООН з морського права в акваторіях поблизу окупованого Криму, в Азовському морі та Керченській протоці, яке розпочалося ще у 2014 році.

Нагадаємо, Росія готує переміщення командування Чорноморського флоту із Севастополя - офіцери вже переїжджають із сім’ями до Новоросійська, не очікуючи офіційних розпоряджень.

Зазначимо, що ЗСУ завдавали ударів по мостах, які ведуть до Криму. Російська сторона підтвердила нові атаки, однак намагається зменшити оцінку їхніх наслідків.

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ООН Російська Федерація Україна Керченський міст Азовское море
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