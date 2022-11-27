Російське місто в Бєлгородській області залишилося без світла і води через "обстріл"

В Шебекіно Бєлгородської області пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання", - написав Гладков.
За його словами, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії. Також перезапускають насосні станції водопостачання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що масштабна пожежа виникла на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Також раніше ми писали, що у місті Шебекіно (Бєлгородська область РФ) спалахнула сильна пожежа, горіло місцеве підприємство.
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