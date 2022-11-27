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Российский город в Белгородской области остался без света и воды из-за "обстрела"

Фото: российский город в Белгородской области остался без света и воды из-за "обстрела" (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В результате обстрела окрестностей города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", - написал Гладков.

По его словам, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Также перезапускают насосные станции водоснабжения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что масштабный пожар возник на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ. Там расположен один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Также ранее мы писали, что в городе Шебекино (Белгородская область) вспыхнул сильный пожар , горело местное предприятие.

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