Російське космічне сміття зіпсувало операцію астронавтів МКС: подробиці

Зазначається, що астронавти Френк Рубіо та Джош Кассада повинні були вийти у відкритий космос з МКС, аби встановити нові сонячні батареї. Однак перед самим початком операції, NASA на Землі наказала астронавтам зупинитися.

З'ясувалося, що у момент виходу до МКС наблизились уламки російської ракети завширшки 3,35 метра. Металобрухт використовували на ракетах-носіях "Союз" і "Зеніт".

За словами речника NASA з управління польотами в Космічному центрі Джонсона Дена Хуота, уламки могли наблизитися до МКС на критичну відстань – 400 метрів.

Наразі ж NASA шукає нові можливості, щоб відправити астронавтів у відкритий космос.