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Российский космический мусор испортил операцию астронавтов МКС: подробности

Фото: российский космический мусор испортил запланированную операцию астронавтов МКС (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход астронавтов МКС в открытый космос из-за российского космического мусора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Отмечается, что астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны были выйти в открытый космос с МКС, чтобы установить новые солнечные батареи. Однако перед самым началом операции, NASA на Земле приказала астронавтам остановиться.

Выяснилось, что в момент выхода к МКС приблизились обломки российской ракеты шириной 3,35 метра. Металлолом использовали на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит".

По словам представителя NASA по управлению полетами в Космическом центре Джонсона Дэна Хуота, обломки могли приблизиться к МКС на критическое расстояние - 400 метров.

Сейчас же NASA ищет новые возможности, чтобы отправить астронавтов в открытый космос.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно показало спутниковый снимок обесточенной Украины в результате российской массированной атаки.

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