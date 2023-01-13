Російське керівництво планує створити двомільйонну армію, - ГУР

Російське керівництво планує створити двомільйонну армію. Про такі плани свідчить масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
В українській розвідці розповіли, що під час першої хвилі мобілізації до російської армії вдалося призвати 300 тисяч людей. Після нетривалої підготовки мобілізовані перекидаються до України.
При цьому ГУР не відкидає, що російське керівництво найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. За оцінками розвідників, до збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-агресорові створити стратегічні резерви.
масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться в РФ, свідчить про плани російського керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани збільшити чисельність Збройних сил Росії ще на 350 тисяч осіб. Таким чином, довести цю кількість до 1,5 млн осіб.
При цьому у Генштабі ЗСУ поставили під сумнів плани Росії щодо збільшення чисельності армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.