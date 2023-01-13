Російське керівництво планує створити двомільйонну армію, - ГУР

В українській розвідці розповіли, що під час першої хвилі мобілізації до російської армії вдалося призвати 300 тисяч людей. Після нетривалої підготовки мобілізовані перекидаються до України.

При цьому ГУР не відкидає, що російське керівництво найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. За оцінками розвідників, до збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-агресорові створити стратегічні резерви.

масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться в РФ, свідчить про плани російського керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.