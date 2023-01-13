Российское руководство планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР

В украинской разведке рассказали, что в ходе первой волны мобилизации в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные перебрасываются в Украину.

При этом ГУР не исключает, что российское руководство в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. По оценкам разведчиков, в вооруженные силы РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.

масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводятся в РФ, свидетельствует о планах российского руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.