Російська ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінк у Генерального штабу ЗСУ.

"Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ російської федерації", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, росіяни починають посилювати фільтраційні заходи на захоплених територіях. Окрім цього окупанти почали масово перевіряти місцеве населення.

Також відомо, що російські окупанти готують нову хвилю фільтраційних перевірок на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, ми писали, що окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу, для покращення демографії.

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