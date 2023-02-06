UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області

Фото: російське ФСБ почало перевіряти українців на окупованій частині Херсонської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські спецслужби почали проводити перевірку українців на окупованих територях Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За даними відомства, росіяни починають посилювати фільтраційні заходи на захоплених територіях. Окрім цього окупанти почали масово перевіряти місцеве населення.

"Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ російської федерації", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що російські окупанти готують нову хвилю фільтраційних перевірок на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, ми писали, що окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу, для покращення демографії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБРосійська ФедераціяХерсонська областьокупанти