Российская ФСБ начало проверять украинцев на оккупированной части Херсонской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у Генерального штаба ВСУ.

"Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ российской федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, россияне начинают ужесточать фильтрационные меры на захваченных территориях. Кроме этого оккупанты начали массово проверять местное население.

Также известно, что российские оккупанты готовят новую волну фильтрационных проверок на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, мы писали, что оккупанты принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения . Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа, для улучшения демографии.

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