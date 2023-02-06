RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская ФСБ начало проверять украинцев на оккупированной части Херсонской области

Фото: российское ФСБ начало проверять украинцев на оккупированной части Херсонской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские спецслужбы начали проверку украинцев на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у Генерального штаба ВСУ.

По данным ведомства, россияне начинают ужесточать фильтрационные меры на захваченных территориях. Кроме этого оккупанты начали массово проверять местное население.

"Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ российской федерации", - говорится в сообщении.

Также известно, что российские оккупанты готовят новую волну фильтрационных проверок на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, мы писали, что оккупанты принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения . Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа, для улучшения демографии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБРоссийская ФедерацияХерсонская областьокупанти