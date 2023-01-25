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Окупанти примусово вивезли всіх мешканців села у Херсонській області, - ЦНС

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Херсонська область, Середа 25 січня 2023 20:32
Окупанти примусово вивезли всіх мешканців села у Херсонській області, - ЦНС Фото: окупанти примусово вивезли всіх мешканців села у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Село розташоване поблизу Олешок. Росіяни виселили людей з їх помешкань, аби розквартирували там своїх військових. Також окупанти зайняли порожні дачі місцевих. При цьому ворог активно розкрадає помешкання", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначаються, що саме так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих й грабіж останніх. Водночас селян вивезли на південь, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж оформлення паспорта РФ для отримання виплат в 10 тисяч рублів.

Виїзд до підконтрольних уряду України територій ворог закрив, як й не дозволяє обіг гривні. Тобто, навіть якщо в людей є заощадження - росіяни конфіскують валюту.

Нагадаємо, що росіяни навмисно розграбовують лікарні та школи на окупованій частині Херсонської області, зокрема так сталося з лікарнею захопленого Скадовська. Таким чином вони намагаються пришвидшити депортацію українців з цих районів до Росії.

Раніше повідомлялось, в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу для покращення демографії.

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