Російська загроза в Арктиці: Данія закликала США посилити оборону

Глава данського уряду зазначила, що Венс чітко дав зрозуміти, що США поважають суверенітет Гренландії та право жителів країни на самовизначення.

"Данія - хороший і сильний союзник. Для всіх членів альянсу НАТО. Ми стоїмо перед загрозою з боку Росії. І ми значно збільшили витрати на оборону. Протягом багатьох років ми стояли пліч-о-пліч з американцями в дуже складних ситуаціях. Тому опис Данії, зроблений віце-президентом, не є точним", - зазначила Фредеріксен.

Водночас, прем'єр-міністр наголосила на пріоритетності загальної безпекової ситуації в Арктиці за допомогою "більшого спостереження, нових арктичних кораблів, безпілотників дальнього радіусу дії та супутникового зв'язку".

"Більше можливостей з'явиться пізніше. І ми зможемо зміцнити безпеку швидше, якщо зможемо отримати необхідне постачання, зокрема і від США", - написала глава данського уряду.

Вона також наголосила, що Гренландія є частиною НАТО, і саме тому Альянс має суттєво посилити свою присутність в Арктиці. Безпека в Арктиці турбує НАТО та всіх арктичних членів Альянсу.

"Ми готові - вдень і вночі - співпрацювати з американцями. Співпрацювати на необхідних міжнародних правилах гри. І на посиленні оборони усіх членів Альянсу НАТО", - написала Фредеріксен.