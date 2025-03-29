Російська загроза в Арктиці: Данія закликала США посилити оборону

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія є частиною НАТО, тож Альянс має активніше працювати над безпекою в Арктиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у Facebook.
Глава данського уряду зазначила, що Венс чітко дав зрозуміти, що США поважають суверенітет Гренландії та право жителів країни на самовизначення.
"Данія - хороший і сильний союзник. Для всіх членів альянсу НАТО. Ми стоїмо перед загрозою з боку Росії. І ми значно збільшили витрати на оборону. Протягом багатьох років ми стояли пліч-о-пліч з американцями в дуже складних ситуаціях. Тому опис Данії, зроблений віце-президентом, не є точним", - зазначила Фредеріксен.
Водночас, прем'єр-міністр наголосила на пріоритетності загальної безпекової ситуації в Арктиці за допомогою "більшого спостереження, нових арктичних кораблів, безпілотників дальнього радіусу дії та супутникового зв'язку".
"Більше можливостей з'явиться пізніше. І ми зможемо зміцнити безпеку швидше, якщо зможемо отримати необхідне постачання, зокрема і від США", - написала глава данського уряду.
Вона також наголосила, що Гренландія є частиною НАТО, і саме тому Альянс має суттєво посилити свою присутність в Арктиці. Безпека в Арктиці турбує НАТО та всіх арктичних членів Альянсу.
"Ми готові - вдень і вночі - співпрацювати з американцями. Співпрацювати на необхідних міжнародних правилах гри. І на посиленні оборони усіх членів Альянсу НАТО", - написала Фредеріксен.
В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили про бажання "купити" або встановити тотальний контроль над острівною державою Гренландія, що досі перебуває під частковим протекторатом Данії.
Трамп заявив, що США повинні взяти під контроль Гренландію для встановлення глобальної безпеки та вважає, що країна не може обійтися без острова.
Віце-президент Джей Ді Венс звинуватив владу Гренландії у недостатньому фінансуванні в архітектуру безпеки. Він також заявив, що США не планують збільшувати військову присутність у країні.
Однак влада Гренландії не згодна з такими намірами Вашингтона. Чотири партії, що перемогли на виборах у Гренландії, в коаліційній угоді зазначили, що острівна держава належить гренландцям.
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