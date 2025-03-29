Российская угроза в Арктике: Дания призвала США усилить оборону

Глава датского правительства отметила, что Вэнс четко дал понять, что США уважают суверенитет Гренландии и право жителей страны на самоопределение.

"Дания - хороший и сильный союзник. Для всех членов альянса НАТО. Мы стоим перед угрозой со стороны России. И мы значительно увеличили расходы на оборону. В течение многих лет мы стояли бок о бок с американцами в очень сложных ситуациях. Поэтому описание Дании, сделанное вице-президентом, не является точным", - отметила Фредериксен.

В то же время, премьер-министр подчеркнула приоритетность общей ситуации безопасности в Арктике с помощью "большего наблюдения, новых арктических кораблей, беспилотников дальнего радиуса действия и спутниковой связи".

"Больше возможностей появится позже. И мы сможем укрепить безопасность быстрее, если сможем получить необходимые поставки, в том числе и от США", - написала глава датского правительства.

Она также подчеркнула, что Гренландия является частью НАТО, и именно поэтому Альянс должен значительно усилить свое присутствие в Арктике. Безопасность в Арктике беспокоит НАТО и всех арктических членов Альянса.

"Мы готовы - днем и ночью - сотрудничать с американцами. Сотрудничать на необходимых международных правилах игры. И на усилении обороны всех членов Альянса НАТО", - написала Фредериксен.