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Російська розвідка планує диверсії в Норвегії у 2027 році, - Reuters

20:26 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: поліція Норвегії (Getty Images)

Російська розвідка планує диверсії на стратегічних об'єктах Норвегії у 2027 році. Під загрозою підприємства, які працюють у сфері оборони, а також компанії, що пов'язані з військовим сектором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідне попередження оприлюднила Служба поліційної безпеки Норвегії (PST). Норвезькі правоохоронці зазначають, що РФ може готувати диверсійні операції проти стратегічно важливих об'єктів країни.

Особливу увагу російська розвідка приділяє підприємствам, які працюють у сфері оборони, а також компаніям, що забезпечують військову промисловість. До потенційних цілей також належать об'єкти енергетичного сектору.

У спецслужбі попереджають, що загроза диверсій може посилитися протягом наступного року.

Водночас інформація про визначені цілі ще не свідчить про те, що остаточне рішення щодо проведення конкретних атак вже ухвалено.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що впродовж найближчих місяців Росія може вдатися до нової серйозної ескалації гібридної війни проти ЄС.

Крім того, в ГУР повідомляли про підготовку Росією нових провокацій, спрямованих на дестабілізацію Європи. Їхня мета - домогтися скорочення або припинення підтримки України і залякати європейські уряди та суспільства.

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Російська ФедераціяНорвегія