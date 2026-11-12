Российская разведка планирует диверсии в Норвегии в 2027 году, - Reuters

Соответствующее предупреждение обнародовала Служба полицейской безопасности Норвегии (PST). Норвежские правоохранители отмечают, что РФ может готовить диверсионные операции против стратегически важных объектов страны.

Особое внимание российская разведка уделяет предприятиям, работающим в сфере обороны, а также компаниям, обеспечивающим военную промышленность. К потенциальным целям также относятся объекты энергетического сектора.

В спецслужбе предупреждают, что угроза диверсий может усилиться в течение следующего года.

В то же время информация об определенных целях еще не свидетельствует о том, что окончательное решение о проведении конкретных атак уже принято.