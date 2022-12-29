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Російська ракета влучила в енергетичну інфраструктуру у Одеській області

Фото: російська ракета потрапила по енергетичній інфраструктурі на Одещині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська ракета в ході сьогоднішньої масованої атаки вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури у Одеській області.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Справді, на жаль, є потрапляння в енергетичну інфраструктуру. На тих місцях працюють аварійні бригади, рятувальні бригади, різні структури, які відповідають структурі ОВА, працює також штаб цілодобовий", - зазначив Братчук.

За його словами, найближчим часом, після відбою повітряної тривоги, в ОВА детальніше розкажуть про наслідки ракетної атаки на регіон.

Детальніше про сьогоднішню масовану атаку Росії по території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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