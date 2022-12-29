Российская ракета попала по энергетической инфраструктуре в Одесской области

"Действительно, к сожалению, есть попадание в энергетическую инфраструктуру. На тех местах работают аварийные бригады, спасательные бригады, различные структуры, соответствующие структуры ОВА, работает также штаб круглосуточный", - отметил Братчук.

По его словам, в ближайшее время, после отбоя воздушной тревоги, в ОВА более подробно расскажут о последствиях ракетной атаки на регион.