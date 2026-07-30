Російська ракета пролетіла над Польщею не просто так: експерт назвав мету Кремля

"Росія це зробила не просто так. Тобто, нібито це може виглядати, звісно, якоюсь випадковістю, що там ракета збилася з курсу. Це вже не вперше, коли Російська Федерація порушує повітряний простір країн-членів ЄС і НАТО. Хочу нагадати, що останнім часом як мінімум тричі повітряні сили Румунії збивали дрони. Я думаю, що насправді Росія тестує, якою може бути реакція країн-членів НАТО на отакі от зальоти в повітряний простір", - сказав Желіховський.

Аналітик підкреслює: ці провокації зобов'язують Польщу та НАТО дбати про власну безпеку, а найефективнішим кроком для нарощування оборонних спроможностей є саме поглиблення партнерства з Україною.

"Розуміння цього повинно змінити погляди поляків на ситуацію, на наші відносини двостороннього характеру. А це означає, що є надія на те, що все ж таки Варшава піде на більш посилену співпрацю в різних сферах, але передусім ми зараз говоримо про оборонну галузь", - додав він.

Польща готова йти на нові контакти з Україною

В цьому контексті експерт вважає позитивним сигналом нещодавні переговори Володимира Зеленського та Дональда Туска.

"Я думаю, що дискурс у Польщі щодо України вже починає змінюватися. Ми бачимо, що насправді поляки готові йти на нові контакти з нашою державою. І той факт, що президент Зеленський все ж таки прилетів до Польщі після візиту до Сполучених Штатів, це багато про що говорить, адже були питання, чому президент Зеленський останнім часом відвідував інші країни через Молдову", - наголосив Желіховський.

Що ж до громадської думки в широких масах, Желіховський зауважує, що на настрої в польському суспільстві напряму впливає місцевий політикум.

"Все залежатиме від того, як зараз вестимуть себе польські еліти. Тому що ми повинні розуміти, що та хвиля хейту, та несприйняття українців і таке інше, вона ж виникла не на порожньому місці. Багато чого з'явилося через дії представників польської влади. Я вважаю, що посилення співпраці між країнами може змінити цю історію, адже тоді, скоріш за все, в Польщі зміниться риторика на не таку агресивну, яка була останнім часом", - резюмував він.

Російська ракета у Польщі

Нагадаємо, вночі на сході Польщі оголосили повітряну тривогу через масовану російську атаку на західні регіони України. Згодом з'явилися повідомлення, що одна або дві ракети могли на короткий час увійти до польського повітряного простору.

Пізніше жителі Люблінського воєводства повідомили про потужні вибухи. Згодом у полі неподалік села Тарнава-Колонія виявили велику вирву, яка, за попередніми даними, могла утворитися внаслідок падіння невстановленого об'єкта.