Російська ракета ледь не зірвала саміт НАТО: у Туреччині зчинили тривогу

Вранці, незадовго до початку саміту НАТО в Анкарі, на всій території Туреччини пролунав сигнал повітряної тривоги.

За даними видання, близько сьомої години ранку засоби радіолокаційного спостереження Альянсу зафіксували швидкісну мету, що рухалася з боку Грузії у напрямку турецького повітряного простору.

Через можливу загрозу в повну бойову готовність було приведено батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot Бундесверу, розміщену в турецькій провінції Малатья.

Що сталося

Спочатку військові припустили, що може йтися про балістичну ракету. На той момент до Анкари вже готувалися прибути лідери держав та урядів країн НАТО для участі у щорічному саміті.

Пізніше стало відомо, що ракета не прямувала у бік столиці Туреччини та впала в акваторію Чорного моря.

Що з'ясували пізніше

Після перевірки з'ясувалося, що на сполох викликала російська зенітна ракета, яка відхилилася від курсу після запуску з території невизнаної Абхазії.

Незважаючи на відсутність безпосередньої загрози, інцидент викликав серйозне занепокоєння серед союзників НАТО.

В Альянсі розцінюють подібні випадки як додатковий фактор ризику на зовнішніх кордонах блоку, оскільки будь-які порушення повітряного простору можуть призвести до небезпечної ескалації між Росією та країнами НАТО.