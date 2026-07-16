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Российская ракета едва не сорвала саммит НАТО: в Турции подняли тревогу

20:05 16.07.2026 Чт
2 мин
Из-за этого в полную боевую готовность была приведена батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot
aimg Анастасия Никончук
Фото: саммит НАТО (GettyImages)

За несколько часов до открытия саммита НАТО в Анкаре в Турции объявили воздушную тревогу после обнаружения ракеты, летевшей в сторону воздушного пространства страны. Позже выяснилось, что речь шла о российской зенитной ракете, сбившейся с курса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Spiegel.

Утром, незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре, по всей территории Турции прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По данным издания, около семи часов утра средства радиолокационного наблюдения Альянса зафиксировали скоростную цель, двигавшуюся со стороны Грузии в направлении турецкого воздушного пространства.

Из-за возможной угрозы в полную боевую готовность была приведена батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot Бундесвера, размещенная в турецкой провинции Малатья.

Что произошло

Первоначально военные предположили, что речь может идти о баллистической ракете. На тот момент в Анкару уже готовились прибыть лидеры государств и правительств стран НАТО для участия в ежегодном саммите.

Позже стало известно, что ракета не направлялась в сторону столицы Турции и упала в акватории Черного моря.

Что выяснили позже

После проверки выяснилось, что тревогу вызвала российская зенитная ракета, которая отклонилась от курса после запуска с территории непризнанной Абхазии.

Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы, инцидент вызвал серьезное беспокойство среди союзников по НАТО.

В Альянсе расценивают подобные случаи как дополнительный фактор риска на внешних границах блока, поскольку любые нарушения воздушного пространства способны привести к опасной эскалации между Россией и странами НАТО.

Напоминаем, что во время саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Альянса необычные памятные подарки — боевые револьверы с именной гравировкой и патроном. Однако часть делегаций не смогла вывезти презенты из-за действующих в их странах ограничений на ввоз огнестрельного оружия.

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