Российская ракета едва не сорвала саммит НАТО: в Турции подняли тревогу

Утром, незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре, по всей территории Турции прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По данным издания, около семи часов утра средства радиолокационного наблюдения Альянса зафиксировали скоростную цель, двигавшуюся со стороны Грузии в направлении турецкого воздушного пространства.

Из-за возможной угрозы в полную боевую готовность была приведена батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot Бундесвера, размещенная в турецкой провинции Малатья.

Что произошло

Первоначально военные предположили, что речь может идти о баллистической ракете. На тот момент в Анкару уже готовились прибыть лидеры государств и правительств стран НАТО для участия в ежегодном саммите.

Позже стало известно, что ракета не направлялась в сторону столицы Турции и упала в акватории Черного моря.

Что выяснили позже

После проверки выяснилось, что тревогу вызвала российская зенитная ракета, которая отклонилась от курса после запуска с территории непризнанной Абхазии.

Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы, инцидент вызвал серьезное беспокойство среди союзников по НАТО.

В Альянсе расценивают подобные случаи как дополнительный фактор риска на внешних границах блока, поскольку любые нарушения воздушного пространства способны привести к опасной эскалации между Россией и странами НАТО.