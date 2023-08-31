Російська ППО не змогла впоратися з найбільшою атакою дронів, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі в Пскові неподалік кордону з Естонією. Внаслідок атаки на Псков, ймовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Загалом у серпні 2023 року по Росії було завдано 25 окремих атак дронів-камікадзе.

За даними британської розвідки, багато цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО зазнає труднощів з їх виявленням і знищенням.

При цьому Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим атакам. Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків територією Росії. Проте нещодавні удари по Сільцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значну дальність дії, що ускладнює подальше розосередження, йдеться у зведенні.

"Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути можливість встановлення додаткових систем ППО на аеродроми, які, на її думку, наражаються на ризик атак БПЛА", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари територією Росії

У ніч проти 30 серпня безпілотники атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, удари по Пскову говорять про те, що війна все більше переміщається на територію країни-терориста і цей процес необоротний.

Зазначимо, безпілотники атакують на території Росії виключно військові цілі - аеродроми, заводи та центри управління.