Российская ПВО отказала: в оккупированном Алчевске пылает металлургический комбинат

На Луганщине в оккупированном Алчевске неизвестные дроны атаковали металлургический комбинат, также сообщается об ударе по подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

"Горит Алчевский металлургический комбинат в Луганской области", - написали в пабликах под фото сильного пожара.

Перед этим были сообщения о прилетах беспилотников по подстанции. Также есть видео от очевидцев, которые с бурной реакцией комментируют увиденное.

В Telegram-каналах также пишут о том, что в Алчевске российская ПВО не справилась с налетом БпЛА, которые никто не пытается сбивать.

"Местные пишут, что даже не пробуют сбивать. Дроны падают нон-стоп", - говорится в одном из пабликов.

Что известно о комбинате

Алчевский металлургический комбинат сейчас работает, но его функция существенно изменилась. После оккупации города РФ в 2014 году комбинат перешел от гражданской металлургии к военному производству.