Російська ППО розстріляла центральну лікарню Сімферополя (фото)

Цього тижня в четвер, 6 листопада, російська ППО пошкодила центральну лікарню в Сімферополі (тимчасово окупований Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал " Кримський вітер ".

За даними пабліка, інцидент стався близько 7 ранку, коли ППО відбивало атаки дронів на нафтобазу в селищі Бітумне.

"Великокаліберні кулі влучили у фасад будівлі та у скління фасаду 8-го поверху Республіканської клінічної лікарні ім. М.О. Семашка". М.О. Семашка", - ідеться в пості.

Це було не пряме пряме попадання, оскільки кулі падали на вильоті за балістичною траєкторією. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Там також пояснили, що пошкоджене фасадне вікно - це склопакет із тришарового скла, де кожен лист скла 5-6 мм завтовшки.