Російська нафта застрягла в морі, ціни знову обвалилися, - Bloomberg

За даними видання, незважаючи на те, що експорт російської нафти зростає другий тиждень поспіль, розвантаження танкерів залишається серйозною проблемою. Також Росії доводиться перенаправляти танкери зі своєю нафтою в Китай замість Індії. Ці фактори призвели до зростання обсягу російських запасів нафти на воді на 28% з кінця серпня.

У результаті надлишок російської нафти на воді сягнув максимуму за 2,5 роки - один із кількох чинників, що знижують ціни та скорочують доходи РФ.

Як пише Bloomberg, Москва в середньому відправляла 3,68 млн барелів нафти на добу протягом чотирьох тижнів до 7 грудня. Це приблизно на 220 тисяч барелів на добу більше, ніж у попередній період до 30 листопада.

Однак зростання обсягів експорту майже не допомогло збільшити доходи, тому що ціни на нафту падали десять тижнів поспіль. У підсумку середня вартість російського морського експорту зросла лише на 1%. Нафта Urals з Чорного моря і марка ESPO з Тихого океану продавалися за найнижчими цінами від початку війни.

Крім того, очікується, що імпорт російської нафти Індією на початку наступного року знизиться до мінімального рівня майже за чотири роки через тиск з боку США.