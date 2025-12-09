Российская нефть застряла в море, цены снова обрушились, - Bloomberg

Россия беспрецедентными темпами загружает нефть на танкеры, но поставки застревают в море. Из-за этого цены падают, а возможности Москвы финансировать войну против Украины сокращаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, несмотря на то, что экспорт российской нефти растет вторую неделю подряд, разгрузка танкеров остается серьезной проблемой. Также России приходится перенаправлять танкеры со своей нефтью в Китай вместо Индии. Эти факторы привели к росту объема российских запасов нефти на воде на 28% с конца августа.
В результате избыток российской нефти на воде достиг максимума за 2,5 года - один из нескольких факторов, которые снижают цены и сокращают доходы РФ.
Как пишет Bloomberg, Москва в среднем отправляла 3,68 млн баррелей нефти в сутки в течение четырех недель до 7 декабря. Это примерно на 220 тысяч баррелей в сутки больше, чем в предыдущий период до 30 ноября.
Однако рост объемов экспорта почти не помог увеличить доходы, потому что цены на нефть падали десять недель подряд. В итоге средняя стоимость российского морского экспорта выросла всего на 1%. Нефть Urals из Черного моря и марка ESPO из Тихого океана продавались по самым низким ценам с начала войны.
Кроме того, ожидается, что импорт российской нефти Индией в начале следующего года снизится до минимального уровня почти за четыре года из-за давления со стороны США.
Напомним, ранее Reuters писало, что Китай в ноябре увеличил импорт сырой нефти на 4,88% по сравнению с прошлым годом, доведя суточные объемы до максимума с августа 2023 года.
По официальным данным, страна ввезла 50,89 млн тонн, или 12,38 млн баррелей в сутки, что также на 5,24% больше, чем в октябре. Суммарный импорт за период с января по ноябрь достиг 521,87 млн тонн, превысив показатели прошлого года на 3,2%.
Рост поставок связан с заметным удешевлением нефти из-за санкций против Ирана и России.