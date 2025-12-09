Російська нафта застрягла в морі, ціни знову обвалилися, - Bloomberg
Росія безпрецедентними темпами завантажує нафту на танкери, але поставки застряють у морі. Через це ціни падають, а можливості Москви фінансувати війну проти України скорочуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, незважаючи на те, що експорт російської нафти зростає другий тиждень поспіль, розвантаження танкерів залишається серйозною проблемою. Також Росії доводиться перенаправляти танкери зі своєю нафтою в Китай замість Індії. Ці фактори призвели до зростання обсягу російських запасів нафти на воді на 28% з кінця серпня.
У результаті надлишок російської нафти на воді сягнув максимуму за 2,5 роки - один із кількох чинників, що знижують ціни та скорочують доходи РФ.
Як пише Bloomberg, Москва в середньому відправляла 3,68 млн барелів нафти на добу протягом чотирьох тижнів до 7 грудня. Це приблизно на 220 тисяч барелів на добу більше, ніж у попередній період до 30 листопада.
Однак зростання обсягів експорту майже не допомогло збільшити доходи, тому що ціни на нафту падали десять тижнів поспіль. У підсумку середня вартість російського морського експорту зросла лише на 1%. Нафта Urals з Чорного моря і марка ESPO з Тихого океану продавалися за найнижчими цінами від початку війни.
Крім того, очікується, що імпорт російської нафти Індією на початку наступного року знизиться до мінімального рівня майже за чотири роки через тиск з боку США.
Китай збільшив імпорт нафти з РФ
Нагадаємо, раніше Reuters писало, що Китай у листопаді збільшив імпорт сирої нафти на 4,88% порівняно з минулим роком, довівши добові обсяги до максимуму із серпня 2023 року.
За офіційними даними, країна ввезла 50,89 млн тонн, або 12,38 млн барелів на добу, що також на 5,24% більше, ніж у жовтні. Сумарний імпорт за період із січня по листопад досяг 521,87 млн тонн, перевищивши показники минулого року на 3,2%.
Зростання поставок пов'язане з помітним здешевленням нафти через санкції проти Ірану та Росії.