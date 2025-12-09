Российская нефть застряла в море, цены снова обрушились, - Bloomberg

Россия беспрецедентными темпами загружает нефть на танкеры, но поставки застревают в море. Из-за этого цены падают, а возможности Москвы финансировать войну против Украины сокращаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, несмотря на то, что экспорт российской нефти растет вторую неделю подряд, разгрузка танкеров остается серьезной проблемой. Также России приходится перенаправлять танкеры со своей нефтью в Китай вместо Индии. Эти факторы привели к росту объема российских запасов нефти на воде на 28% с конца августа.

В результате избыток российской нефти на воде достиг максимума за 2,5 года - один из нескольких факторов, которые снижают цены и сокращают доходы РФ.

Как пишет Bloomberg, Москва в среднем отправляла 3,68 млн баррелей нефти в сутки в течение четырех недель до 7 декабря. Это примерно на 220 тысяч баррелей в сутки больше, чем в предыдущий период до 30 ноября.

Однако рост объемов экспорта почти не помог увеличить доходы, потому что цены на нефть падали десять недель подряд. В итоге средняя стоимость российского морского экспорта выросла всего на 1%. Нефть Urals из Черного моря и марка ESPO из Тихого океана продавались по самым низким ценам с начала войны.

Кроме того, ожидается, что импорт российской нефти Индией в начале следующего года снизится до минимального уровня почти за четыре года из-за давления со стороны США.