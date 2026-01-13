Російська нафта "застрягла" в морі через втрату індійського ринку, - Bloomberg

За інформацією видання, за чотири тижні до 11 січня Росія відвантажувала в середньому 3,42 млн барелів нафти на добу. Це приблизно на 450 тисяч барелів на добу менше докризового піку перед Різдвом.

П'ятнадцяте поспіль зниження цін у поєднанні з невеликим скороченням обсягів поставок призвело до падіння вартості відвантажень до мінімуму за весь період від початку вторгнення.

Основна проблема для Москви полягає не в завантаженні нафти на танкери, а в її вивантаженні. Щонайменше 12 суден з нафтою марки Urals стоять на якорі біля південного узбережжя Оману, деякі - з середини грудня, при цьому нові танкери продовжують прибувати.

Судна також простоюють тижнями в Аравійському морі та біля узбережжя Китаю. Затримки з вивантаженням, а також зростання кількості довших рейсів до Китаю замість Індії призвели до рекордного обсягу російської нафти, що перебуває в морі.

Майже всі поставки з арктичного порту Мурманськ тепер прямують до Китаю. Ще влітку більша частина танкерів доставляла нафту в Індію або Сирію, проте сирійський ринок було втрачено після падіння режиму Башара Асада, а індійські покупці уникають нафти "Газпром нафти" і "Лукойлу".

Тиск на Москву посилюється на тлі просування в США законодавства, яке дасть змогу карати країни за купівлю дешевої російської нафти, а також більш активних дій Білого дому щодо обмеження поставок санкційної сировини.

Додатковим фактором ризику залишаються атаки на танкери. У Чорному морі судна продовжують зазнавати ударів безпілотників, зокрема поблизу узбережжя Туреччини і біля терміналу КТК поруч із Новоросійськом.

На цьому тлі видобуток нафти в Росії знижується: у грудні виробництво впало майже на 250 тисяч барелів на добу нижче цільового рівня ОПЕК+, що стало максимальним зниженням за останні 18 місяців.