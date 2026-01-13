Российская нефть "застряла" в море из-за утраты индийского рынка, - Bloomberg

По информации издания, за четыре недели по 11 января Россия отгружала в среднем 3,42 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно на 450 тысяч баррелей в сутки меньше докризисного пика перед Рождеством.

Пятнадцатое подряд снижение цен в сочетании с небольшим сокращением объемов поставок привело к падению стоимости отгрузок до минимума за весь период с начала вторжения.

Основная проблема для Москвы заключается не в загрузке нефти на танкеры, а в ее выгрузке. По меньшей мере 12 судов с нефтью марки Urals стоят на якоре у южного побережья Омана, некоторые - с середины декабря, при этом новые танкеры продолжают прибывать.

Судна также простаивают неделями в Аравийском море и у побережья Китая. Задержки с выгрузкой, а также рост числа более длинных рейсов в Китай вместо Индии привели к рекордному объему российской нефти, находящейся в море.

Почти все поставки из арктического порта Мурманск теперь направляются в Китай. Еще летом большая часть танкеров доставляла нефть в Индию или Сирию, однако сирийский рынок был утрачен после падения режима Башара Асада, а индийские покупатели избегают нефти "Газпром нефти "Лукойла".

Давление на Москву усиливается на фоне продвижения в США законодательства, которое позволит наказывать страны за покупку дешевой российской нефти, а также более активных действий Белого дома по ограничению поставок санкционного сырья.

Дополнительным фактором риска остаются атаки на танкеры. В Черном море суда продолжают подвергаться ударам беспилотников, в том числе вблизи побережья Турции и у терминала КТК рядом с Новороссийском.

На этом фоне добыча нефти в России снижается: в декабре производство упало почти на 250 тысяч баррелей в сутки ниже целевого уровня ОПЕК+, что стало максимальным снижением за последние 18 месяцев.