Австралія знизила ціну на російську нафту та ввела санкції проти "тіньового флоту"

Фото: Австралія сподівається, що санкції вдарять по воєнній машині агресора (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Австралія вирішила знизити граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,60 доларів за барель. Також уряд країни запровадив санкції проти ще 95 суден "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду та МЗС Австралії.

"Заходи щодо зниження граничної ціни на нафту з 60 доларів США за барель до 47,60 доларів призведуть до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та допоможуть позбавити російську воєнну економіку доходів від нафти", - написали в міністерстві.

Повідомляється, що країна вживає цих заходів разом з Євросоюзом, Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією. Також вона зберігає повну заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії.

Крім того, Австралія запроваджує цільові санкції проти ще 95 суден російського "тіньового флоту". Загалом уряд країни уже узаконив обмеження проти понад 150 суден з червня 2025 року.

В Україні вже відреагували на таке рішення Австралії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував уряду країни та своїй колезі Пенні Вонг за рішучу підтримку України та дотримання міжнародного права.

"Австралія допомагає обмежити можливості Росії фінансувати свою війну та підривати глобальний мир. Ми цінуємо наше міцне партнерство з Австралією та продовжуємо разом відстоювати спільні цінності", - повідомив глава МЗС в соцмережі Х.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, в ЄС уже готові представити 19-й пакет санкцій проти РФ. Згідно з новими обмеженнями, під удар мають попасти енергетичні компанії агресора, банки, криптобіржі та "тіньовий флот" РФ.

Щодо США, Вашингтон поки не квапиться оголошувати санкції проти РФ. ЗМІ запідозрили, що глава Білого дому Дональд Трамп навмисне встановив для ЄС "нереальні вимоги", щоб уникнути санкцій проти Москви.

