Естонія пропонує ще знизити цінову стелю для російської нафти
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив на пресконференції уряду в четвер, 5 січня, що слід ще більше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання Postimees.
"Ми бачимо, що ця цінова стеля спрацювала, при цьому вона не спричинила жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю", - зазначив Рейнсалу.
Видання нагадало, що країни ЄС домовилися про цінову стелю у грудні 2022 року. За словами Рейнсалу, на пропозицію Естонії та Польщі його регулярно переглядатимуть, причому вперше - у середині січня.
Крім того, за словами Рейнсалу, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використовувати заморожене російське майно, зокрема резерви російського центробанку, для підтримки України.
"Якщо поглянути на пропорції, то вони чітко показують, що допомога, надана всім західним світом за минулий рік, суттєво менша за ці заморожені активи. І тому використання російських коштів може суттєво змінити гру", - пояснив міністр.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що країни Європейського союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти. Це своєю чергою зменшило прибутки Росії, зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Також ми писали, що, за даними Bloomberg, обсяги поставок сирої нафти з Росії наприкінці 2022 року впали до мінімуму.
Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Крім того, 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Також країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Однак обмеження поки не поширюється на паливо, яке постачається нафтопроводом "Дружба" в Угорщину, Словаччину та Чехію.
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