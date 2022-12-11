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Нафтові санкції суттєво вдарили по російській економіці, - Bloomberg

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Вашингтон, Неділя 11 грудня 2022 18:56
Нафтові санкції суттєво вдарили по російській економіці, - Bloomberg Фото: нафтові санкції суттєво вдарили по російській економіці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суттєві обмеження імпорту російської нафти до Євросоюзу останнім часом болісно вдарили по нафтових доходах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Раніше у Білому домі побоювалися, що санкції ЄС щодо російської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. Особливе занепокоєння викликало заборону на логістичні, страхові та фінансові послуги з транспортування російської нафти танкерами.

Щоб пом'якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні 60 доларів за барель. Але санкції ЄС не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків.

"Але, схоже, не варто хвилюватися – принаймні поки що", - зазначив американський експерт нафтового ринку.

За його даними, Москва втратила європейський ринок - понад 1,5 млн. барелів на день. До кінця року вона втрачатиме ще 500 тисяч барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.

Водночас ціни на нафту у світі впали. Наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною, меншою ніж 77 доларів за барель. При цьому російська нафта Urals подешевшала ще більше і продавалася трохи більше ніж 40 доларів за барель (тобто за собівартістю).

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Крім того, країнам ЄС дозволено використовувати російську трубопровідну нафту лише для потреб.

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