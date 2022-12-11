Нафтові санкції суттєво вдарили по російській економіці, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Раніше у Білому домі побоювалися, що санкції ЄС щодо російської нафти, які набули чинності 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. Особливе занепокоєння викликало заборону на логістичні, страхові та фінансові послуги з транспортування російської нафти танкерами.

Щоб пом'якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні 60 доларів за барель. Але санкції ЄС не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків.

"Але, схоже, не варто хвилюватися – принаймні поки що", - зазначив американський експерт нафтового ринку.

За його даними, Москва втратила європейський ринок - понад 1,5 млн. барелів на день. До кінця року вона втрачатиме ще 500 тисяч барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.

Водночас ціни на нафту у світі впали. Наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною, меншою ніж 77 доларів за барель. При цьому російська нафта Urals подешевшала ще більше і продавалася трохи більше ніж 40 доларів за барель (тобто за собівартістю).