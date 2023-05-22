Російська нафта потрапляє до Європи у вигляді індійського пального, - Spiegel

Російська нафта продовжує надходити до країн Європейського Союзу, незважаючи на ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Spiegel.
Як зазначає видання, в порти Індії щодня прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, це 70 танкерів на місяць. Через якийсь час частина цієї нафти потрапляє до ЄС у переробленому вигляді.
Після початку війни Росії проти України ЄС ухвалив кілька пакетів санкцій проти Москви. Російська нафта заборонена до ввезення в ЄС морем з грудня 2022 року, а з лютого цього року діє ембарго на дизельне пальне та бензин. Проте російська нафта продовжуватиме надходити до Європи у переробленому вигляді.
За даними компанії Kpler, світові перевезення змінилися після введення санкцій: танкери з російською нафтою тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії і, перш за все, до Індії.
На західному узбережжі Індії розташовано кілька НПЗ, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють у бензин та дизельне пальне, які потім йдуть до ЄС.
За даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли, обійшовши Саудівську Аравію.
Індія відмовилася вводити санкції проти Москви, наростивши імпорт нафти до 40% її потреб. До війни це був лише 1%. Проте постачання нафтопродуктів до ЄС цілком законне, оскільки продукти переробки вважаються індійськими. При цьому в Індії нафтопереробний завод "Вадинар" майже на 50% належить російській нафтовій держкомпанії "Роснефть".
Нагадаємо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти до Європи як паливо.
Зазначимо, у 2022 році імпорт російської нафти до Індії зріс удесятеро.
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