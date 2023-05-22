Російська нафта потрапляє до Європи у вигляді індійського пального, - Spiegel

Як зазначає видання, в порти Індії щодня прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, це 70 танкерів на місяць. Через якийсь час частина цієї нафти потрапляє до ЄС у переробленому вигляді.

Після початку війни Росії проти України ЄС ухвалив кілька пакетів санкцій проти Москви. Російська нафта заборонена до ввезення в ЄС морем з грудня 2022 року, а з лютого цього року діє ембарго на дизельне пальне та бензин. Проте російська нафта продовжуватиме надходити до Європи у переробленому вигляді.

За даними компанії Kpler, світові перевезення змінилися після введення санкцій: танкери з російською нафтою тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії і, перш за все, до Індії.

На західному узбережжі Індії розташовано кілька НПЗ, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють у бензин та дизельне пальне, які потім йдуть до ЄС.

За даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли, обійшовши Саудівську Аравію.

Індія відмовилася вводити санкції проти Москви, наростивши імпорт нафти до 40% її потреб. До війни це був лише 1%. Проте постачання нафтопродуктів до ЄС цілком законне, оскільки продукти переробки вважаються індійськими. При цьому в Індії нафтопереробний завод "Вадинар" майже на 50% належить російській нафтовій держкомпанії "Роснефть".