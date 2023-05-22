RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская нефть попадает в Европу в виде индийского топлива, - Spiegel

Фото: Корея будет поставлять Украине вооружения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская нефть продолжает поступать в страны Европейского Союза, несмотря на эмбарго, в качестве нефтепродуктов из третьих стран, особенно Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Spiegel.

Как отмечает издание, в порты Индии каждый день прибывает не менее два танкера с российской нефтью, это 70 танкеров в месяц. Через какое-то время часть этой нефти попадает в ЕС в переработанном виде.

После начала войны России против Украины ЕС принял несколько пакетов санкций против Москвы. Российская нефть запрещена к ввозу в ЕС по морю с декабря 2022 года, а с февраля этого года действует эмбарго на дизельное топливо и бензин. Однако российская нефть продолжать поступать в Европу в переработанном виде.

По данным компании Kpler, мировые перевозки изменились после введения санкций: танкеры с российской нефтью теперь направляются не в западные страны, а в восточные: Турцию, Саудовскую Аравию и, прежде всего, Индию.

На западном побережье Индии расположено несколько НПЗ, в том числе крупнейший в мире. Там российскую нефть перерабатывают в бензин и дизельное топливо, которые затем идут в ЕС.

По данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо до этого, обойдя Саудовскую Аравию.

Индия отказалась вводить санкции против Москвы, нарастив импорт нефти до 40% от ее потребностей. До войны это был лишь 1%. Однако поставки нефтепродуктов в ЕС вполне законны, поскольку продукты переработки считаются индийскими. При этом в Индии нефтеперерабатывающий завод "Вадинар" почти на 50% принадлежит российской нефтяной госкомпании "Роснефть".

Напомним, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве топлива.

Отметим, в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНафта