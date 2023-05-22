Российская нефть попадает в Европу в виде индийского топлива, - Spiegel

Как отмечает издание, в порты Индии каждый день прибывает не менее два танкера с российской нефтью, это 70 танкеров в месяц. Через какое-то время часть этой нефти попадает в ЕС в переработанном виде.

После начала войны России против Украины ЕС принял несколько пакетов санкций против Москвы. Российская нефть запрещена к ввозу в ЕС по морю с декабря 2022 года, а с февраля этого года действует эмбарго на дизельное топливо и бензин. Однако российская нефть продолжать поступать в Европу в переработанном виде.

По данным компании Kpler, мировые перевозки изменились после введения санкций: танкеры с российской нефтью теперь направляются не в западные страны, а в восточные: Турцию, Саудовскую Аравию и, прежде всего, Индию.

На западном побережье Индии расположено несколько НПЗ, в том числе крупнейший в мире. Там российскую нефть перерабатывают в бензин и дизельное топливо, которые затем идут в ЕС.

По данным компании Kpler, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем когда-либо до этого, обойдя Саудовскую Аравию.

Индия отказалась вводить санкции против Москвы, нарастив импорт нефти до 40% от ее потребностей. До войны это был лишь 1%. Однако поставки нефтепродуктов в ЕС вполне законны, поскольку продукты переработки считаются индийскими. При этом в Индии нефтеперерабатывающий завод "Вадинар" почти на 50% принадлежит российской нефтяной госкомпании "Роснефть".