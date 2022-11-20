Російська нафта потрапляє в Британію в обхід санкцій: ЗМІ дізналися про лазівки

Наразі з березня 2022 року до Британії вже завезено нафти на 778 млн фунтів стерлінгів. Існують дві схеми обходу росіянами санкцій, пишуть експерти-розслідувачі Sunday Times.

"Наприклад, Росія може перекидати нафтопродукти з одного танкера на інший у відкритому морі. Цю лазівку використовують Іран, Венесуела, а тепер і Росія. За іншою схемою, імпортери можуть оформляти нафту як поставлену через треті країни. Так, влітку Британія імпортувала нафту з Нідерландів, Естонії, Бельгії та Польщі", - йдеться у матеріалі газети.

Поки що імпорт сирої нафти з Росії до Британії формально не заборонено. Проте з 5 грудня цього року Лондон разом з ЄС введуть "стелю" цін для російських нафтопродуктів, а з 2023 року Євросоюз планує взагалі заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ.