Російська нафта потрапляє в Британію в обхід санкцій: ЗМІ дізналися про лазівки

Санкції, що їх наклали Британія, США та країни Євросоюзу на постачання нафти та інших енергоносіїв з Російської Федерації, не заважають російській нафті потрапляти на британський ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.
Наразі з березня 2022 року до Британії вже завезено нафти на 778 млн фунтів стерлінгів. Існують дві схеми обходу росіянами санкцій, пишуть експерти-розслідувачі Sunday Times.
"Наприклад, Росія може перекидати нафтопродукти з одного танкера на інший у відкритому морі. Цю лазівку використовують Іран, Венесуела, а тепер і Росія. За іншою схемою, імпортери можуть оформляти нафту як поставлену через треті країни. Так, влітку Британія імпортувала нафту з Нідерландів, Естонії, Бельгії та Польщі", - йдеться у матеріалі газети.
Поки що імпорт сирої нафти з Росії до Британії формально не заборонено. Проте з 5 грудня цього року Лондон разом з ЄС введуть "стелю" цін для російських нафтопродуктів, а з 2023 року Євросоюз планує взагалі заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ.
Нагадаємо, Росія тривалий час була впливовим гравцем на ринку нафтопродуктів. Однак через вторгнення РФ в Україну та санкції її вплив почав знижуватися. У вересні доходи РФ від експорту нафти впали до 15,3 млрд доларів на місяць.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою. Для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.
Крім того, ЄС може досягнути угоди щодо обмеження ціни на російську нафту найближчим часом.
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