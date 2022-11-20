Российская нефть попадает в Британию в обход санкций: СМИ узнали о лазейках

С марта 2022 года в Британию уже завезли нефти на 778 млн фунтов стерлингов. Существуют две схемы обхода россиянами санкций, пишут эксперты-расследователи Sunday Times.

"Например, Россия может перебрасывать нефтепродукты с одного танкера на другой в открытом море. Эту лазейку используют Иран, Венесуэла, а теперь и Россия. По другой схеме импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. Так, летом Великобритания импортировала нефть из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши", - говорится в материале газеты.

Пока что импорт сырой нефти из России в Британию формально не запрещен. Однако с 5 декабря этого года Лондон вместе с ЕС введут "потолок" цен для российских нефтепродуктов, а с 2023 года Евросоюз планирует вообще запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ.