RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская нефть попадает в Британию в обход санкций: СМИ узнали о лазейках

Фото: транспортировка российской нефти в Британию продолжается в обход санкций (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Санкции, наложенные Британией, США и странами Евросоюза на поставку нефти и других энергоносителей из Российской Федерации, не мешают российской нефти попадать на британский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

С марта 2022 года в Британию уже завезли нефти на 778 млн фунтов стерлингов. Существуют две схемы обхода россиянами санкций, пишут эксперты-расследователи Sunday Times.

"Например, Россия может перебрасывать нефтепродукты с одного танкера на другой в открытом море. Эту лазейку используют Иран, Венесуэла, а теперь и Россия. По другой схеме импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. Так, летом Великобритания импортировала нефть из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши", - говорится в материале газеты.

Пока что импорт сырой нефти из России в Британию формально не запрещен. Однако с 5 декабря этого года Лондон вместе с ЕС введут "потолок" цен для российских нефтепродуктов, а с 2023 года Евросоюз планирует вообще запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ.

Напомним, Россия долгое время являлась влиятельным игроком на рынке нефтепродуктов. Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкции ее влияние начало снижаться. В сентябре доходы РФ от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов в месяц.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что с 1 декабря Турция закроет проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью. Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

Кроме того, ЕС может достичь соглашения по ограничению цены на российскую нефть в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА